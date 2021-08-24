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Как определить бессимптомную пневмонию? 5 главных признаков

Как определить бессимптомную пневмонию? 5 главных признаков

Окончательный диагноз должен поставить врач, но если вы отмечаете у себя хотя бы часть из приведенных признаков, настаивайте на дополнительном исследовании лёгких! Одно из самых опасных осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией – пневмония.

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