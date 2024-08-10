СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    ну сколько можно наступать на грабли. Разве можно верить всем этим так называемым  *братьям*Токаев чувствует ...
  • Валентина Литвяк
    Полиция работает против нашего народа, никто пожалуй не выйдет. Сташно думать, что уже поздно. В Россию нагнали чурок...Русская община сх...
  • Serg
    "В то время не то, что недвижимость, родственников нельзя было иметь за рубежом". И не только это. В СССР нацменов не...Когда их лишат за...

"Рисковать собой, вывозя пленное свинячее г@вно взятое в Курской области, очень опасно, и нужно 10 раз подумать, а оправдан ли такой риск?" — эмоциональное мнение

"Рисковать собой, вывозя пленное свинячее г@вно взятое в Курской области, очень опасно, и нужно 10 раз подумать, а оправдан ли такой риск?" — эмоциональное мнение

Скажу сейчас страшную вещь, но обязан сказать. Расчеты наших разведывательных БПЛА в Курской области сейчас выискивают хохла, наводя удар артиллерии, и у бойцов сводит скулы от того, что они видят гражданские расстрелянные машины и мёртвых русских гражданских людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вектор
Бойцы бригады &quot;Пятнашка&quot; и &quot;Ахмата&quot; отказываются пополнять &quot;обменный фонд&quot;. Пленных брать не собираются.
Ответить
3 час.
сергей максимов
Утилизировать нах....!
Ответить
58 мин.
Сергей Трофимов
я же уже несколько раз предлагал не брать укрофашистов в плен в России достаточно мусульмано фашистов и уже нужно с ними вести войну на уничтожение их а тут еще нужно ресурсы тратить на содержание укрофашистов  смерть тем и другим правители России что вы творите опомнитесь
Ответить
51 мин.

Картина дня

наверх