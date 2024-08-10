"Рисковать собой, вывозя пленное свинячее г@вно взятое в Курской области, очень опасно, и нужно 10 раз подумать, а оправдан ли такой риск?" — эмоциональное мнение

Сергей Трофимов

я же уже несколько раз предлагал не брать укрофашистов в плен в России достаточно мусульмано фашистов и уже нужно с ними вести войну на уничтожение их а тут еще нужно ресурсы тратить на содержание укрофашистов смерть тем и другим правители России что вы творите опомнитесь