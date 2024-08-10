"Рисковать собой, вывозя пленное свинячее г@вно взятое в Курской области, очень опасно, и нужно 10 раз подумать, а оправдан ли такой риск?" — эмоциональное мнение

Скажу сейчас страшную вещь, но обязан сказать. Расчеты наших разведывательных БПЛА в Курской области сейчас выискивают хохла, наводя удар артиллерии, и у бойцов сводит скулы от того, что они видят гражданские расстрелянные машины и мёртвых русских гражданских людей.
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