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ФСБ: убийство военкора Владлена Татарского готовили украинские спецслужбы

ФСБ: убийство военкора Владлена Татарского готовили украинские спецслужбы

Убйство военкора Владлена Татарского, которое произошло в петербургском кафе на Университетской набережной, готовили украинские спецслужбы, сообщили в ФСБ.

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