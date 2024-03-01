Хранит взрослые интимные штучки! АРМИ заметили в вещах Джина средство защиты. Фото

Как бы не старались звезды BTS уйти от острых тем и держать фанатов на дистанции, у них совершенно не получается это делать, ведь контролировать всю свою жизнь невозможно, вследствие чего иногда у ребят случаются проколы и они засвечивают в кадре больше, чем нужно.
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