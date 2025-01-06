Свечников сделал передачу и 6 хитов в матче с «Питтсбургом». У него 12+16 в 40 играх

Форвард «Каролины» набрал 28-е (12+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 40 игр. Сегодня за 16:46 (3:06 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 6 силовых приемов, полезность – «0».