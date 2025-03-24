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Против планов Стармера по миротворцам на Украине выступила даже британская армия

Против планов Стармера по миротворцам на Украине выступила даже британская армия

Издание The Telegraph со ссылкой на собственные высокопоставленные военные источники утверждает, что британские военные отвергли план премьера Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину в рамках «коалиции желающих».

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