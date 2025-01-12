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Региональная Юридическая Служба

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Россияне смогут вернуть больше денег за учёбу, лечение и спорт

Россияне смогут вернуть больше денег за учёбу, лечение и спорт

Фото: nalog.gov.ru Россияне теперь смогут вернуть больше средств за расходы на образование, медицинские услуги и занятия спортом благодаря новым правилам налогового вычета, которые вступили в силу сегодня.

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