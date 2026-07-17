Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7

Переход авиации дальнего радиолокационного обнаружения на широкофюзеляжные платформы, распространение неподвижных АФАР вместо вращающихся антенн и громкая история с отменой и частичным возвратом американской программы E-7 показывают, что единого ответа на вопрос о будущем больших радарных самолётов у стран НАТО пока нет.
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