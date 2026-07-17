НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 824 подписчика

Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7

Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7

Переход авиации дальнего радиолокационного обнаружения на широкофюзеляжные платформы, распространение неподвижных АФАР вместо вращающихся антенн и громкая история с отменой и частичным возвратом американской программы E-7 показывают, что единого ответа на вопрос о будущем больших радарных самолётов у стран НАТО пока нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии