Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7

Переход авиации дальнего радиолокационного обнаружения на широкофюзеляжные платформы, распространение неподвижных АФАР вместо вращающихся антенн и громкая история с отменой и частичным возвратом американской программы E-7 показывают, что единого ответа на вопрос о будущем больших радарных самолётов у стран НАТО пока нет.