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Плодородие пашни — гарант продовольственной безопасности страны

Плодородие пашни — гарант продовольственной безопасности страны

— Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев и его заместитель Андрей Николаевич Коробка на каждой встрече с сельхозпроизводителями подчеркивают важность расширения клина многолетних трав и бобовых культур, увеличения объемов внесения органики, чего нельзя добиться без наращивания численности крупного рогатого скота, — сказал Виктор Ламейкин, открывая встречу, которая прошла в Федеральном научном центре риса.

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