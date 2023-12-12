Плодородие пашни — гарант продовольственной безопасности страны

— Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев и его заместитель Андрей Николаевич Коробка на каждой встрече с сельхозпроизводителями подчеркивают важность расширения клина многолетних трав и бобовых культур, увеличения объемов внесения органики, чего нельзя добиться без наращивания численности крупного рогатого скота, — сказал Виктор Ламейкин, открывая встречу, которая прошла в Федеральном научном центре риса.