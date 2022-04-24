Мошенники нашли лёгкий способ воровать аккаунты у геймеров

Пользователи могут лишиться не только своего аккаунта, но и денег. Мошенники придумали, как получить доступ к аккаунтам (а значит, и персональным данным) российских геймеров, у которых пропала возможность покупать игры на Xbox и PlayStation.
Пользователи могут лишиться не только своего аккаунта, но и денег. Мошенники придумали, как получить доступ к аккаунтам (а значит, и персональным данным) российских геймеров, у которых пропала возможность покупать игры на Xbox и PlayStation.
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