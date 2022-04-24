78.ru

491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Маркеев
    Теперь экономика встанет, как работать то когда ж...па порвана в лоскуты бумагами жёсткими и ужасными.😂Эксперт оценила у...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Проверял как работает пистолет.В Выборге неизвес...
  • Леонид Никоноров
    Если честно , я о нём слышать не хочу !!! Так засрать город смог только он !!! Как зимой , так и сейчас ! Как и новые...«Мы преодолеем вс...

Мошенники нашли лёгкий способ воровать аккаунты у геймеров

Мошенники нашли лёгкий способ воровать аккаунты у геймеров

Пользователи могут лишиться не только своего аккаунта, но и денег. Мошенники придумали, как получить доступ к аккаунтам (а значит, и персональным данным) российских геймеров, у которых пропала возможность покупать игры на Xbox и PlayStation.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх