Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...

Чеченцы, по привычке, решили устроить кавказский кипиш посреди китайского мегаполиса. Получите и распишитесь: парадный кортеж с флагами так «впечатлил» местных жителей, что теперь новоиспеченные молодожёны и их гости рискуют отправиться на родину гораздо раньше медового месяца, причем чемоданы им поможет собрать местная полиция.