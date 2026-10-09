Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...

Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...

Чеченцы, по привычке, решили устроить кавказский кипиш посреди китайского мегаполиса. Получите и распишитесь: парадный кортеж с флагами так «впечатлил» местных жителей, что теперь новоиспеченные молодожёны и их гости рискуют отправиться на родину гораздо раньше медового месяца, причем чемоданы им поможет собрать местная полиция.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Азохен вей товарищи бояре
Азохен вей товарищи бояре

Особи танцующие лезгинку в общественных местах, либо ночью под окнами домов и вообще на улице, похожи на представителей пернатых (петухов...😂), с распущенными перьями и хвостами, которые дают друг другу сигнал к ласкам и спариванию.

Профиль пользователя Владимир Буевич
Владимир Буевич

Вот и хорошо что российских флагов не было. Не думаю что китайцы сильно разбираются в этническом составе нашей страны, впрочем как и мы в китайском. Ведь мы думаем что все живущие в Китае - это мононациональные китайцы говорящие на мандаринском диалекте, а на самом деле это далеко не так. Китай многонационален и это не приезжие мигранты, а именно коренные жители Поднебесной живущие там испокон веков и говорящие еще и на разных диалектах и даже языках.

Профиль пользователя Ирина Викторовна
Ирина Викторовна

Не дурно бы взять пример китайского цивилизованного отношения ко всякого рода "пощечинам общественному мнению" - выходкам дикарей и их дичайшим "перформансам", взять пример государственного подхода к общественному мнению своего населения и китайского реагирования на дикие выходки разного рода в рамках закона, закон один для всех там, а здесь?