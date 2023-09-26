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Украина рискует стать мировым антилидером по рождаемости

Украина рискует стать мировым антилидером по рождаемости

Украина может стать мировым антилидером по рождаемости. Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот показатель в 2020 – 21 годах был самым низким в Европе, а теперь украинские демографы прогнозируют, что он может стать самым низким в мире.

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