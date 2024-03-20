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Традиции Дня весеннего равноденствия, что можно и нельзя делать в праздник святого Павла и иконы «Споручница грешных» 20 марта

Традиции Дня весеннего равноденствия, что можно и нельзя делать в праздник святого Павла и иконы «Споручница грешных» 20 марта

Традиции Дня весеннего равноденствия, что можно и нельзя делать в праздник святого Павла и иконы «Споручница грешных» 20 марта Алёна Юрьева20 марта – это день, на который приходится не только весеннее равноденствие, но и празднование дня святого Павла, а также особой иконы «Споручница грешных».

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