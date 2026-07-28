Наталья Подольская, Владимир и Никита Пресняковы отдыхают в Испании. Фото

Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками атмосферными фотографиями из отпуска в Испании. На снимках артистка запечатлела моменты отдыха вместе с мужем Владимиром Пресняковым, его сыном Никитой Пресняковым и близкими.
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