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Наталья Подольская, Владимир и Никита Пресняковы отдыхают в Испании. Фото

Наталья Подольская, Владимир и Никита Пресняковы отдыхают в Испании. Фото

Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками атмосферными фотографиями из отпуска в Испании. На снимках артистка запечатлела моменты отдыха вместе с мужем Владимиром Пресняковым, его сыном Никитой Пресняковым и близкими.

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