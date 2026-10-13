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MeMo-Logic

159 подписчиков

Цифровой рубль — это не деньги

Все думают, что цифровой рубль — это те же деньги, только в новой коробке. Я утверждаю обратное. Цифровой рубль — это запись в реестре, удостоверяющая право требования к Банку России.

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