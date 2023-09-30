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Закон и Порядок

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США не станут отказывать в помощи Киеву из-за риска эскалации

США не станут отказывать в помощи Киеву из-за риска эскалации

Салливан: США не откажутся от помощи Киеву из-за риска эскалации Помощник президента США Джейк Салливан отметил, что Вашингтон держится середины: учитывает риск эскалации с Москвой, но при этом не парализован этим и продолжает поставки оружияСША не откажутся от помощи Украине из-за риска эскалации между Вашингтоном и Москвой, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию The Atlantic.

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