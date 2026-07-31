Армия России ударила по сухогрузу и складам ГСМ в порту Одессы

Вечером 30 июля ВС РФ продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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