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Россиянина приговорили к полутора годам колонии за оправдание теракта на Лубянке

Россиянина приговорили к полутора годам колонии за оправдание теракта на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу об оправдании терроризма. Фигурантом стал 20-летний Мухаммед Алескеров, признанный виновным в публичном оправдании взрыва в метро Москвы.

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