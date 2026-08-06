Россиянина приговорили к полутора годам колонии за оправдание теракта на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу об оправдании терроризма. Фигурантом стал 20-летний Мухаммед Алескеров, признанный виновным в публичном оправдании взрыва в метро Москвы.
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