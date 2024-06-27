Рябков раскритиковал поведение Запада в отношении России

Эта тема была поднята в интервью «Известиям», сообщает корреспондент УтроNews. «Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это — предмет рассмотрения и все это изучается.
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