Аделия Петросян, участница Олимпийских игр 2026 года, показывает стабильные результаты: в октябре она заняла второе место на турнире серии «Челленджер» в Грузии и зарекомендовала себя на национальном уровне, одержав три победы на ежегодном первенстве.