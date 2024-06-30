Что ты знаешь о своей стране?

На одной из площадок "Вместе с Родиной" для салехардской молодежи прошла квиз-игра «История России». Ее провел Владислав Лобанов - руководитель отдела по работе с партнерами всероссийского студенческого проекта «Твой ход».
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