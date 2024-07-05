Xiaomi выпустили браслет от комаров. Его можно купить на Aliexpress

На Aliexpress продается браслет Xiaomi для отпугивания комаровНа Aliexpress продается браслет Xiaomi для отпугивания комаровКомпания Xiaomi представила инновационное решение для защиты от комаров — браслет Qualitell Q1, который теперь доступен для покупки на AliExpress — это устройство заменяет привычные аэрозоли от насекомых.