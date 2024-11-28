Дрожь Америки. Кремль добьётся того, чтобы за океаном почувствовали страх перед русским оружием

Валерий Евстафьев

"страх перед русским оружием" - именно этого противник и добивается, так ему проще выбивать деньги на своё супер-оружие. Главный страх всех противников России - страх перед русской моралью, когда, наконец, она в России появится, с нами будет весь честной мир.