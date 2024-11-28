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Царьград

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Дрожь Америки. Кремль добьётся того, чтобы за океаном почувствовали страх перед русским оружием

Дрожь Америки. Кремль добьётся того, чтобы за океаном почувствовали страх перед русским оружием

Пока в Белом доме восторженно говорят о применении дальнобойного оружия производства США вглубь России, но скоро эйфория пройдёт.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
&quot;страх перед русским оружием&quot; - именно этого противник и добивается, так ему проще выбивать деньги на своё супер-оружие. Главный страх всех противников России - страх перед русской моралью, когда, наконец, она в России появится, с нами будет весь честной мир.
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