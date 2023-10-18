Бродячих собак разрешили гладить: власти края внесли изменения в правила обращения с бездомными животными

Бродячих собак разрешили гладить: власти края внесли изменения в правила обращения с бездомными животнымиКраевые власти 13 октября внесли два изменения в принятое весной этого года постановление № 807, регулирующее отношение к бродячим животным.
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