Депутат заказал девушку легкого поведения прямо в Госдуму - Shot. КПРФ валят все на нейросеть

Лш Лариса шумбасова Слишком большие деньги платят слугам, вот и забыли кому и как служат. Двис становится похожей на сброд непонтно кем и как избранных представителей

Семен Демин Слева - бесы, справа -бесы! Нет, по-новой мне налей. Эти- с нар, а те - из кресел. Не поймешь, какие злей! В. С. Высоцкий.