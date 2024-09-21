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Депутат заказал девушку легкого поведения прямо в Госдуму - Shot. КПРФ валят все на нейросеть

Депутат заказал девушку легкого поведения прямо в Госдуму - Shot. КПРФ валят все на нейросеть

Avia.pro - СМИ Новый шедевр политической жизни страны — депутат Госдумы, Денис Парфёнов, решил совместить приятное с полезным прямо на рабочем месте.

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Слишком большие деньги платят слугам, вот и забыли кому и как служат. Двис становится похожей на сброд непонтно кем и как избранных представителей
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29 мин.
Семен Демин
Слева - бесы, справа -бесы! Нет, по-новой мне налей. Эти- с нар, а те - из кресел. Не поймешь, какие злей!  В. С. Высоцкий.
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23 мин.
Нина Попова
Нет. Там только прос*титуткам вход свободный.
Ответить
18 мин.

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