Власти Барнаула рассказали, сколько тысяч тонн смеси потратили на борьбу с гололедом

Жителей просят быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении по улицам В Барнауле уделяется особое внимание обработке противогололедными средствами тротуаров, остановок, перекрестков, спусков, мостов и лестниц, сообщает мэрия.
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