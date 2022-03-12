Отмар Сафнауэр об уходе из «Астон Мартин» в «Альпин»: «Решил, что так лучше для всех»

Отмар Сафнауэр объяснил, почему сменил «Астон Мартин» на «Альпин». В ноябре Сафнауэр называл слухи об уходе во французскую команду «спекуляциями».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх