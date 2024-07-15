«Консорциум. Первый» завершил расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

УК «СОЛИД Менеджмент» — доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый» (новый акционер российского «Яндекса») — со своей стороны завершила все расчеты в рамках биржевого обмена и внебиржевого обмена и выкупа акций Yandex N.