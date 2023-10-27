Театр абсурда
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Театр абсурда

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Всплыла сенсационная правда о Пескове. Михалков сделал громкое заявление

Всплыла сенсационная правда о Пескове. Михалков сделал громкое заявление

Борщ Многие, без сомнений, знают о том, что в России стали просачиваться те, кого с можно назвать "испуганными патриотами" - такое оригинальное прозвище им дал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ПЕСКОВ В КРЕМЛЕ, КАК РЕПАТРИАНТ ЕВРЕЕВ В РОССИЮ, БЕГЛЫХ И &quot;НУЖДАЮЩИХСЯ&quot; В ПЕРЕСЕЛЕНИИ.
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3 д.
Андрей ПандовРихтер
Вова, смени прокладку
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3 д.
Виктор Журавлев
Почему же российское посткоммунистическое общество не возмущается тем, что на политическую сцену бесцеремонно вернулись коммунисты, которые имели связи не с одним иностранным государством, как Лорак, а почти со всеми через свой &quot;Интернационал&quot;(Первый, Второй и Третий), который готовил Мировую социалистическую революцию и Мировую войну?! Михалков должен хорошо знать об этом, потому что каждый день читал газету &quot;Правда&quot; с лозунгом &quot;Пролетарии всех стран соединяйтесь&quot;. Он не стал проверять откуда у Ленина появились деньги для такого соединения?! Конечно, заподозрить певичку в агентурных связях с иностранным государством легче, чем заподозрить большевиков и своего папу-гимнюка в интернациональных связях с мировым пролетариатом: &quot;Вставай, проклятьем заклеймённый,/ Весь мир голодных и рабов./ Кипит наш разум возмущённый,/ И В СМЕРТНЫЙ БОЙ ВЕСТИ ГОТОВ!&quot; А ведь это прямое преступление призывать к Мировой агрессивной войне!
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3 д.

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