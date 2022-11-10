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В Самарканде проходит заседание глав МИД стран Организации тюркских государств

В Самарканде проходит заседание глав МИД стран Организации тюркских государств

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что на заседании глав МИД стран Организации тюркских государств (ОТГ) будет рассмотрен пакет документов, которые планируется подписать в ходе первого саммита ОТГ 11 ноября в Самарканде.

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