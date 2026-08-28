Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и дизельного топлива для киевского режима. Об этом 28 августа на конференции в пресс-центре "Россия сегодня", посвященной исследованию масштабов участия стран НАТО в боевых действиях против Москвы, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников .