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Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и топлива для Киева

Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и топлива для Киева

Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и дизельного топлива для киевского режима. Об этом 28 августа на конференции в пресс-центре "Россия сегодня", посвященной исследованию масштабов участия стран НАТО в боевых действиях против Москвы, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников .

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