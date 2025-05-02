Автор песни из фильма «Бестолковые» Джилл Собьюл погибла при пожаре в США

Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, которая также является автором сатирического гимна Supermodel из саундтрека к фильму «Бестолковые», погибла на 67-м году жизни в результате пожара в пригороде Миннеаполиса.
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