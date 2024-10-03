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«Москва, снимай белые перчатки!». Генерал Гурулёв призвал уничтожить «главного узурпатора» и открыть «Прибалтийский фронт»

«Москва, снимай белые перчатки!». Генерал Гурулёв призвал уничтожить «главного узурпатора» и открыть «Прибалтийский фронт»

Отставной генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв в эфире одного из российских телешоу выступил с заявлением, в ходе которого возмутился по поводу того, что Москва по какой-то причине церемонится с противником и до сих пор борется с ним «в белых перчатках».

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Комментарии
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Алексей Тан
Ты дочка &quot;Крымского офицера&quot;... ентот енерал, в одну дуду дует... с ТВОИМ Цоловерманом!!.
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1 д.
Валентин Воробьев
Надо к словам генерала просто прислушаться и принять к сведению. У многих и многих людей в России те же мысли, какие и выразил генерал Гурулев
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20 час.
ИЧ
Ирина Черноиванова
Полностью согласна с генералом,подготовка к войне с участием НАТО идёт полным ходом.Курская область это тот же Пробный шарик нарушивший пресловутую Красную линию,но м.б.даже посерьёзнее будет,поскольку эта военная операция была проведена под управлением НАТО и скорее всего с их участием.сейчас она анализируется Пентагоном и делаются соответству ющие выводы о готовности или неготовности к войне с Россией, особенно отмечу со всем блоком НАТО.Я рискну предположить,что это будет одновременное нападение всех стран альянса не исключая возможно даже применение ядерного оружия.
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15 час.

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