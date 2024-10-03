«Москва, снимай белые перчатки!». Генерал Гурулёв призвал уничтожить «главного узурпатора» и открыть «Прибалтийский фронт»

Надо к словам генерала просто прислушаться и принять к сведению. У многих и многих людей в России те же мысли, какие и выразил генерал Гурулев

ИЧ

Ирина Черноиванова

Полностью согласна с генералом,подготовка к войне с участием НАТО идёт полным ходом.Курская область это тот же Пробный шарик нарушивший пресловутую Красную линию,но м.б.даже посерьёзнее будет,поскольку эта военная операция была проведена под управлением НАТО и скорее всего с их участием.сейчас она анализируется Пентагоном и делаются соответству ющие выводы о готовности или неготовности к войне с Россией, особенно отмечу со всем блоком НАТО.Я рискну предположить,что это будет одновременное нападение всех стран альянса не исключая возможно даже применение ядерного оружия.