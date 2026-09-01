Смешные мемы и картинки про 1 Сентября

1 Сентября — это не смешно: День знаний равняется двум потопам, трем ремонтам и одному переезду самосвалом.
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