Болельщики «Клипперс» шумно отпраздновали успех в серии с «Маверикс»

6 июня «Клипперс» одержали победу над «Маверикс» (126:111, 4-3) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф-2021 и вышли в полуфинал Запада, где встретятся с «Ютой».
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