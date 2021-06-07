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Болельщики «Клипперс» шумно отпраздновали успех в серии с «Маверикс»

Болельщики «Клипперс» шумно отпраздновали успех в серии с «Маверикс»

6 июня «Клипперс» одержали победу над «Маверикс» (126:111, 4-3) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф-2021 и вышли в полуфинал Запада, где встретятся с «Ютой».

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