Беспилотники могут начать испытывать в нацпарке «Ладожские шхеры»

На территории парка хотят создать центр по обучению операторов беспилотников Национальный заповедник «Ладожские шхеры» может стать зоной особого экспериментального режима для беспилотников в Карелии, сообщили в фонде венчурных инвестиций.
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