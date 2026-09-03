🎬 Есть ли в профессии актёра маркетинг? Актёрская профессия во многом связана с воздействием на зрителя — через эмоции, психофизику и умение добиваться желаемого, рассказал заслуженный артист Крыма, актёр театра и кино, преподаватель Александр Денисенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым