🎬 Есть ли в профессии актёра маркетинг? Актёрская профессия во многом связана с воздействием на зрителя — через эмоции, психофизику и умение добиваться желаемого, рассказал заслуженный артист Крыма, актёр театра и кино, преподаватель Александр Денисенко.