В Дагестане спасатели ищут упавшего в реку ребенка

В Дагестане продолжаются поиски мальчика, который, предположительно, упал в реку. Для этого задействованы более полутысячи человек, включая кинолога с собакой, сообщает главное управление МЧС России по республике.
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