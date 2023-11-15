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Военное обозрение

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Блокада Финского залива: провокация прибалтов и её статегический фон

Блокада Финского залива: провокация прибалтов и её статегический фон

От Санкт-Петербурга до Калининграда по морю около 1 000 километров. Торговое судно пройдёт их за двое суток.

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