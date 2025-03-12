18 марта объявлено выходным днем

Управление ФНС России по Республике Крым сообщает о том, что 18 марта в связи с празднованием Дня воссоединения Крыма с Россией прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях не осуществляется.
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