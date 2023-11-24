"Деньги закончились": Роднина жёстко ответила на требования международных федераций

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина прокомментировала требование денег со спортсменов России на проверку связи с военными структурами.
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