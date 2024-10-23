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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул роль БРИКС в формировании многополярного мира и продвижении глобализации в преддверии саммита в Казани

Си Цзиньпин подчеркнул роль БРИКС в формировании многополярного мира и продвижении глобализации в преддверии саммита в Казани

Фото: Синьхуа Казань /Россия/, 22 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в преддверии официальных встреч глав государств на саммите БРИКС 2024 года в Казани подчеркнул роль БРИКС как опоры для формирования равноправного и упорядоченного многополярного мира и для инклюзивной экономической глобализации, приносящей пользу всем.

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