Си Цзиньпин подчеркнул роль БРИКС в формировании многополярного мира и продвижении глобализации в преддверии саммита в Казани

Фото: Синьхуа Казань /Россия/, 22 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в преддверии официальных встреч глав государств на саммите БРИКС 2024 года в Казани подчеркнул роль БРИКС как опоры для формирования равноправного и упорядоченного многополярного мира и для инклюзивной экономической глобализации, приносящей пользу всем.