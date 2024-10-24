Игорь Ткаченко: Уважаемые феодосийцы!. По проблемным вопросам работы ресурсоснабжающих предприятий города вы можете обратиться к их руководителям: Генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Шклярский Ма

Уважаемые феодосийцы!По проблемным вопросам работы ресурсоснабжающих предприятий города вы можете обратиться к их руководителям:Генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Шклярский Максим ЯрославовичНачальник Феодосийского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» Заикин Александр Александрович Тел: 8 (36562) 3-23-97, 8 (800) 506-00-12;.
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