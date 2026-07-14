В Приморском округе ищут 82-летнюю женщину, пропавшую 8 июля

В Приморском округе продолжаются поиски 82-летней женщины, пропавшей 8 июля. Сообщение о её исчезновении поступило в оперативные службы 10 июля, проинформировала Архангельская областная служба спасения имени Поливаного.
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