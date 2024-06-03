Российское посольство уличило Швецию в лицемерии и русофобии

Посольство: русофобия и лицемерие скрываются под маской шведской свободы слова Власти Швеции гордятся своей свободой слова и говорят о независимости всех государственных органов и СМИ при принятии решений, но эти заявления скрывают под собой лицемерие и русофобию, сообщило российское посольство в Стокгольме в Telegram.