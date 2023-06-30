Военное обозрение

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В России разработали систему кругового подавления беспилотников «Аргус-Купол»

В России разработали систему кругового подавления беспилотников «Аргус-Купол»

Система подавления дронов кругового действия разработана в России, опытные образцы уже отправлены в зону СВО для тестирования в боевых условиях.

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