Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы

РИАМО - 11 дек. Российское правительство приняло решение ввести запрет на экспорт твердой пшеницы. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность страны и поддержать стабильную ситуацию цен в стране, сообщает пресс-служба кабмина.
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