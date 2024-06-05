В Краснодарском крае полицейские задержали ювелира, подозреваемого в мошенничестве

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступил ряд смежных сообщений о мошенничестве. Со слов заявителей, на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет они нашли мастера по изготовлению ювелирных изделий.
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