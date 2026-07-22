«Какой реакции ты ждал, г****ед?»: Поплавская с ужасом посмотрела видео о лакающих из унитазов россиянах

У меня те же ассоциации, когда я снова вижу на экране в рекламе мерзкую рожу серуни светлакова!((🤢

TB

Tatyana Boyko

Здесь просто не до смеха! Организаторам предъявить судебные иски за унижение человека! И не штрафами, а уголовным преследованием, чтобы впредь другим было неповадно устраивать такие Шоу! А люди, которые клюнули на такие уловки, просто потеряли в одночасье свою репутацию! Жаль, что нашлись такие!