Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 504 подписчика

«Какой реакции ты ждал, г****ед?»: Поплавская с ужасом посмотрела видео о лакающих из унитазов россиянах

«Какой реакции ты ждал, г****ед?»: Поплавская с ужасом посмотрела видео о лакающих из унитазов россиянах

Общественница не обошла вниманием акцию на Ставрополье, ставшую поводом для федерального скандала. Артистка даже отметила, что беда тут даже не в конкретной эстетике данного «мероприятия» - это, по её мнению, тревожный знак для всего общества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
У меня те же ассоциации, когда я снова вижу на экране в рекламе мерзкую рожу серуни светлакова!((🤢
Ответить
1 м.
TB
Tatyana Boyko
Здесь просто не до смеха! Организаторам предъявить судебные иски за унижение человека! И не штрафами, а уголовным преследованием, чтобы впредь другим было неповадно устраивать такие Шоу! А люди, которые клюнули на такие уловки, просто потеряли в одночасье свою репутацию! Жаль, что нашлись такие!
Ответить
1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Согласен с Поплавской, эти говноеды унизили всю страну!
Ответить
4 н.