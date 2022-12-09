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Катарина Гербольдт: «Я бы не назвала Плющенко неопытным тренером. Он очень много знает, очень много прошел сам»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением насчет победы команды Евгения Плющенко на чемпионате России по прыжкам.

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